L’AQUILA – Da oltre 30 anni sulla “piazza” il barman aquilano Piergiorgio La Chioma, Zio Piero, come si fa chiamare, in questi anni ha visto il mutare del bere, soprattutto nel post sisma.

“Non farà piacere ai colleghi, dice a Laquilablog, ma la nostra categoria, è diventata quella di ‘spacciatori’ legalizzati di alcol. Non si può pensare solo a fare cassa, senza rendersi conto di chi abbiamo davanti. Giovani e giovanissimi, bevono di tutto come se non ci fosse un fine. Oggi il drink, non si degusta, diventa solo sballo compulsivo”.

“Tutto questo, dice ancora Piergiorgio, si traduce in una movida incivile, i tappeti di bottiglie e i tetrapak di vino non solo negli spazi dei locali ( una volta ricordo si sistemavano) ma in ogni angolo del centro”.