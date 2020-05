L’AQUILA – Lo Zecchino d’Oro ha avviato i casting online per scegliere i piccoli concorrenti che parteciperanno all’edizione del 2020.

Tradizionalmente, la selezione dei giovani cantanti avviene attraverso audizioni “on the road” condotte nelle diverse città d’Italia. Attualmente, date le disposizioni di legge in conseguenza della pandemia da Coronavirus, le selezioni non si svolgeranno in maniera classica, ma avverranno in modalità virtuale, tramite un programma “a distanza”, proprio per consentire ai bambini di partecipare in tutta sicurezza.

Nello specifico, si potrà prendere parte ai casting online di un apposito sistema messo a punto dagli organizzatori del concorso, che consentirà di ascoltare e scegliere la canzone del provino, registrare in casa l’esibizione e caricarla su una piattaforma dedicata.

Per partecipare i bambini dovranno avere un’età compresa tra i 3 anni compiuti e gli 11 anni non compiuti nel corso dell’intero anno 2020.

Si informa, inoltre, che potranno accedere anche i bambini presenti alle tappe del Casting Tour, già svolto presso Agrigento e Torino, e che non abbiano ricevuto comunicazione in merito al passaggio alla seconda fase delle audizioni.

Il casting online dello Zecchino d’Oro 2020 è articolato in 3 fasi ben distinte.

Nel corso della prima fase, il concorrente dovrà eseguire una canzone, da scegliere tra i 20 brani di repertorio disponibili nella playlist presente su Youtube e messa a punto per il concorso, realizzando: un video obbligatorio con l’esibizione e un video facoltativo con la presentazione del bambino.I video andranno poi caricati sulla piattaforma dedicata, attraverso cui l’Antoniano procederà a visionarle e a selezionare i bambini che potranno accedere alla fase successiva.

Nel corso della seconda fase, i bambini selezionati parteciperanno a un’ulteriore audizione online, le cui date verranno comunicate in seguito sui canali social e sul sito del programma.

Coloro che avranno superato la seconda selezione, verranno a quel punto convocati per le finali nazionali, che saranno organizzate presso l’Antoniano a Bologna, previa comunicazione alle famiglie, nel periodo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Per partecipare ai casting è necessario effettuare l’iscrizione online, attraverso un apposito form nella sezione “Iscriviti” del sito internet dedicato al contest. Cliccando sulla voce “Partecipa”, si accederà alla scheda da compilare online con i dati del bambino che desidera partecipare. Per iscriversi ed inviare i provini c’è tempo fino al giorno 30 Giugno 2020 (ore 23:00).La scadenza per iscriversi e inviare i provini è fissata al 30 Giugno prossimo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.