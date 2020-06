L’AQUILA – Aiutare gli aquilani a riscoprire le bellezze del capoluogo e far conoscere anche ai più piccoli la storia della città in cui vivono.

È l’intento con cui Carla Ciccozzi, guida turistica abilitata che da anni si occupa di organizzare tour e visite guidate per i turisti tra Roma e L’Aquila, ha deciso di mettersi in gioco e, in pieno lockdown, di reinventare il suo mestiere. E lo ha fatto proprio a partire dai posti in cui è nata e ha iniziato a formarsi professionalmente perché, afferma a L’Aquila Blog “è utile e interessante sapere qualcosa di più sui propri luoghi, soprattutto se si parla dell’Aquila che, per la sua storia e la sua arte, è davvero tra le città più belle del mondo”.

“L’idea mi è venuta in pieno lockdown – racconta a L’Aquila Blog -. Con tutte le prenotazioni annullate e il lavoro fermo, mi sono rimessa a studiare qualcosa di più sulla città e a un certo punto mi sono detta: ‘perché non organizzare qualcosa che coinvolga i cittadini, visto che almeno per quest’anno di turisti ne arriveranno pochi? Da quel momento mi sono quindi rimboccata le maniche e ho messo a punto diversi progetti in vista dell’arrivo dell’estate”.

La prima iniziativa è andata in scena già ieri sera, in collaborazione con l’attrice Paola Retta. Si tratta, in particolare, di un itinerario tra musica e poesia, volto a conoscere i segreti e le curiosità della città attraverso i secoli, con una passeggiata tra le Fontana delle 99 Cannelle e Borgo Rivera.

Ma non finisce qui. Sono infatti diversi gli eventi in programma anche per le prossime settimane. Tra queste, alcuni tour alla scoperta delle mura cittadine e del quartiere liberty della Villa Comunale, oltre allo “Zoo di pietra”, progetto completamente rivolto i bambini, e incentrato sul tema degli animali nascosti tra le vie e i palazzi del centro storico.

C’è poi il tour poetico-musicale “Serafino Aquilano da L’Aquila ai Borgia” che, oltre all’attrice Paola Retta, coinvolgerà anche il chitarrista Andrea De Petris.

Esclusivamente rivoltiai più piccoli, saranno dedicati anche i cosiddetti “Kids Tour”, particolari visite guidate che si svilupperanno attraverso il gioco e che si svolgeranno principalmente all’aperto, attuando così facilmente anche tutte le misure anti-contagio previste dalla normativa nazionale, proprio con l’intento, precisa la stessa Carla Ciccozzi “di sviluppare quello spirito identitario andato perso negli anni, all’Aquila come in altre città”.