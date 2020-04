L’AQUILA – Un cittadino straniero è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia dopo essersi reso responsabile di una violenza sessuale nei confronti di una giovane donna dell’Aquila.

Gli agenti della Volante sono intervenuti dopo la segnalazione di un testimone che ha assistito all’aggressione in via XXV Aprile: una volta sul posto, grazie agli elementi forniti dall’uomo, hanno notato l’extracomunitario corrispondente alla descrizione raccolta.

L’uomo, alla vista delle pattuglie ha assunto un atteggiamento diffidente che ha attirato ulteriormente l’attenzione dei poliziotti. All’atto del controllo l’individuo, un cittadino gambiano regolare sul territorio nazionale, si è mostrato poco collaborativo e particolarmente aggressivo nei confronti degli agenti, atteggiamento che ha continuato ad avere anche dopo essere stato accompagnato presso gli uffici della questura.

L’aggressore, riconosciuto dalla donna che nel frattempo si era recata in questura per sporgere denuncia per quanto accaduto, al termine degli accertamenti di rito è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale.