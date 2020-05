GIULIANOVA – “Se il calo sarà ‘solo’ del 50% già possiamo ritenerci fortunati – racconta a Laquilablog Luca Delli Compagni titolare del Villaggio Turistico Camping Don Antonio a Giulianova. – Quest’anno niente piazzole per roulotte, camper e tende, che per noi è un grande sacrificio più che oneroso – dice, – ma non era possibile adeguarci alle prescrizioni con così poco tempo. Una gran fetta dei nostri clienti abituali arriva dal nord, hanno voglia di mare e ci incoraggiano a riprendere in qualsiasi modo. Siamo un hotel a cielo aperto con spazi enormi (50 mila mq nel verde) che circondano bungalow case mobili e mini appartamenti tutti ad un piano. Non ci saranno zone comuni per i servizi, ognuno avrà i propri”.