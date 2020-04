L’AQUILA – “Il nostro obiettivo è la tua sicurezza”. Così il questore dell’Aquila Gennaro Capoluongo in un video messaggio rivolto alla popolazione provata dall’emergenza Coronavirus, che vede in prima linea le forze dell’ordine impegnate a far rispettare le restrizioni imposte dal governo.

La questura dell’Aquila ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini e volta ad esporre i corretti comportamenti da seguire in questo particolare momento storico, attraverso la pubblicazione di vignette, che verranno divulgate anche sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter.