L’AQUILA – “Le Forze dell’Ordine potranno viaggiare gratuitamente anche sui treni per garantire la sicurezza dei passeggeri e assicurare un’opportuna azione di controllo. È quanto deciso dalla Regione Abruzzo con l’approvazione di una delibera con la quale portiamo a compimento un’iniziativa lanciata nel 2016 e per la quale ringraziamo il presidente Marsilio, il sottosegretario De Annuntiis e tutta la giunta. Ratificata la delibera, il prossimo passo sarà la stipula di un protocollo d’intesa ad hoc con Trenitalia che oggi copre l’80 per cento del trasporto ferroviario regionale con un contratto di servizio in scadenza nel 2023”.

Lo ha ufficializzato il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

“Parliamo di una norma voluta e sostenuta dal centrodestra, il cui iter era già cominciato addirittura nella legislatura Chiodi e che poi si era interrotto per il piano di rientro nel patto di stabilità – ha ricordato il presidente Sospiri -. L’obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza dei cittadini e del personale di bordo dei mezzi di trasporto pubblico consentendo ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine di viaggiare gratuitamente sui nostri treni e sui nostri autobus per gli spostamenti di missione o anche per raggiungere il proprio posto di lavoro, incrementando il livello di tutela dei viaggiatori attraverso la presenza di una divisa”.

“Con l’approvazione, nel 2016, della prima proposta di legge abbiamo espresso la volontà di permettere alla Regione Abruzzo di rintracciare la disponibilità dei rappresentanti delle Forze di Polizia, Esercito, Carabinieri, Forestale, e del rappresentante legale unico della Società dei Trasporti per consentire a chi indossa una divisa di viaggiare gratuitamente per i propri spostamenti sui nostri mezzi pubblici – ha aggiunto -. Abbiamo ritenuto che per tutti i cittadini abruzzesi fosse una buona notizia pensare che un poliziotto, un carabiniere, un Forestale, un Ufficiale dell’esercito, stesse viaggiando con loro sullo stesso treno o autobus e, conoscendo lo spirito di servizio che anima chi indossa una divisa, siamo sempre stati certi che, se fosse capitato qualcosa, c’era una divisa pronta a intervenire, una norma peraltro già in vigore in altre Regioni”.