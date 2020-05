L’AQUILA – Preoccupazioni vengono espresse all’Aquila dai residenti, ma anche dagli automobilisti che vi transitano, di via Persichelli, la traversa di via Antica Arischia dove si trovano i campi sportivi conosciuti come “Panella” e il tiro a segno.

La strada è infatti attraversata dal viadotto dell’autostrada che versa in condizioni di degrado, con il cemento deteriorato e i ferri dell’armatura bene in vista.

Secondo alcune segnalazioni arrivate a L’Aquila Blog al ponte ci sarebbero anche infiltrazioni d’acqua.