L’Associazione italiana danza attività di formazione rappresenta una categoria di persone dai numeri impressionanti. Nel 2010 una indagine esplorativa consegnata da A.I.D.A.F. all’Osservatorio del Mibact ha evidenziato, per difetto, che in Italia ci sarebbero almeno 18.000 scuole di danza private per cui il mondo della danza potrebbe contare su almeno 2 milioni di persone e si può presupporre che dopo 10 anni i numeri siano decisamente cresciuti.

Da tutto ciò si comprende il lavoro fondamentale che A.I.D.A.F. (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione), sta svolgendo in nome e per conto del popolo della danza tutta, sia amatoriale che professionale, con la consapevolezza che al ruolo della formazione privata della danza è affidato il 90 del panorama professionale dell’arte coreutica.

Per meglio conoscere A.I.D.A.F., vi illustro la sua mission, i suoi scopi ed obiettivi.

L’A.I.D.A.F., Associazione Italiana Danza Attività di Formazione, nasce nel 1999, già socio fondatore di FEDERDANZA AGIS, oggi è tra i soci fondatori di FEDERVIVO.

Possono aderire all’A.I.D.A.F. le strutture didattiche di danza pubbliche e/o private, gli enti, con o senza personalità giuridica e le associazioni legalmente costituite che svolgono attività qualificata e continuativa nel campo della formazione, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, e che devono avvalersi di una sede adeguata alla propria attività e rispondente ai requisiti stabiliti dall’A.I.D.A.F.

La mission dell’A.I.D.A.F. è “la tutela e la valorizzazione della formazione, intesa come qualificazione della professione di insegnante di danza, riordino delle scuole private di danza e diffusione della cultura della danza”.

L’A.I.D.A.F. si propone di:

proseguire nel lavoro fin qui svolto, attraverso un serrato confronto con le Istituzioni, affinché il riconoscimento istituzionale delle attività rivolte all’insegnamento della danza raggiunto con l’inserimento nel DDL sullo Spettacolo dal vivo di una normativa, che regolamenta l’insegnamento della danza tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti validi su tutto il territorio nazionale, sia portato adeguatamente a compimento;

contribuire a un adeguato inquadramento fiscale delle scuole private di danza alla luce della riforma del terzo settore;

concorrere ad indicare, in qualità di socio fondatore di FEDERIVO, le linee programmatiche della Federazione, e a definirne le competenze;

tutelare il settore della formazione di danza nell’ambito della Scuola Istituzionale, attraverso un rapporto diretto col MIUR, col supporto di AGISCUOLA.

Promuovere campagne di carattere sociale, tra le quali la I° Campagna di comunicazione, di informazione e di sensibilizzazione contro l’anoressia; la Campagna di informazione “#misonodiplomatoindanza”; la Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “DONNA – UN SORRISO PER IL FUTURO”.

A.I.D.A.F. offre anche una serie di servizi per gli associati:

– Accordo nazionale con la Siae (siglato nel 2014);

– Sportello informativo

– Possibilità di avvalersi della consulenza di collaboratori esperti in ambito fiscale e giuridico, anche per problematiche personali specifiche.

– Trattativa nazionale in corso con i fonografici

– Collegamento nazionale tra gli associati attraverso la condivisione di iniziative.

Il grande lavoro del direttivo di A.I.D.A.F. in cui spicca fra tutti il nome dell’étoile internazionale LILIANA COSI sta portando frutti attesi da oltre 40 anni da tutto il settore. Uniti per cambiare davvero.