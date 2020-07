L’AQUILA – Sono 23 i Comuni chiamati al voto in autunno nell’aquilano, dopo il rinvio delle amministrative di primavera a causa della pandemia.

Ancora da definire la data del voto: un decreto ha solo stabilito la finestra, che va dal 15 settembre al 15 dicembre. C’è chi ha parlato del 20 e 21 settembre, ma nell’ambiente politico c’è scetticismo considerando che gli adempimenti di rito che iniziano nei consueti 55 giorni prima del giorno del voto, cadrebbero in pieno agosto, senza contare che, ad oggi, ai municipi non sembra essere stata trasmessa alcuna comunicazione.

I centri maggiori che andranno alle urne sono Barisciano, San Demetrio Ne’ Vestini e Pizzoli, tutti con amministrazioni di carattere civico ma guidate da sindaci marcatamente di centrosinistra.

A Barisciano la partita, almeno per ora, sembra tutta interna al centrosinistra con, da un lato, il sindaco uscente Francesco Di Paolo, coordinatore dei sindaci del cratere, e dall’altro Fabrizio D’Alessandro, ex consigliere provinciale, entrambi del Partito democratico.

A contrapporsi a questo fronte potrebbe essere ancora una volta l’ex consigliere comunale Walter Salvatore, “picconatore” dell’amministrazione uscente che tuttavia dovrebbe coagulare il consenso su una terza persona, non potendo assumere cariche pubbliche in virtù della legge Barca che ha sancito l’incompatibilità per chi svolge incarichi nell’ambito della ricostruzione post-terremoto. Incerte le mosse di Mauro Colaianni, consigliere di minoranza punto di riferimento della sinistra radicale di Barisciano.

A San Demetrio per il dopo-Silvano Cappelli sembra che si sfideranno l’attuale vice sindaco, Antonio Di Bartolomeo, tra l’altro collaboratore del vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, e Simone Ulizio, consigliere uscente della minoranza sostenuto dal consigliere regionale Americo Di Benedetto.

A Pizzoli, dove non è scontato che si faccia da parte il sindaco uscente Gianni Anastasio, ex Pd, che se dovesse restare in sella avrebbe davanti a sé il quarto mandato (interrotto solo dal quinquennio guidato da Angela D’Andrea), nelle ultime settimane si è registrato un piccolo terremoto politico, con il vice sindaco Gabriella Sette che si è dimessa annunciando una propria lista attraverso un video su Facebook.

In passato legata all’allora consigliere regionale della Margherita Antonio Verini, poi avvicinatasi a Forza Italia e infine al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, la Sette guiderà una lista sicuramente alternativa al centrosinistra, pur essendone stata organica nell’amministrazione uscente.

Non è esclusa poi, ma solo in caso di rinuncia di Anastasio, la candidatura di Roberto Ioannucci, assessore comunale e segretario di circolo del Pd, considerato meno forte del sindaco uscente ma sul quale potrebbero convergere anche alcuni ex sostenitori di Anastasio che si allontanarono in rotta proprio con il sindaco, come Katia Dell’Aguzzzo, e potrebbe riprovarci, infine, Osvaldo Zarivi, candidato sindaco sconfitto cinque anni fa.

Pizzoli è il comune del comprensorio che negli ultimi dieci anni ha incrementato maggiormente la sua popolazione, con una crescita del 35 per cento che lo pone tra i primi 7 comuni a livello nazionale e, nonostante la sua storia politica, la Lega è stato secondo partito alle ultime regionali.

Tra i Comuni al voto, poi, Castelvecchio Subequo, dove Pietro Salutari potrebbe cedere il passo a favore di Marisa Valeri, mentre un’altra lista dovrebbe vedere come capofila il consigliere di minoranza Andrea Padovani, Ocre, dove potrebbe cercare la conferma Fausto Fracassi, e Poggio Picenze, dove l’uscente Antonello Gialloreto potrebbe essere sfidato dall’ex vice sindaco Raffaele Iovenitti.

I COMUNI AL VOTO NELL’AQUILANO

Acciano (351 abitanti) sindaco uscente Fabio Camilli

Barisciano (1.853) Francesco Di Paolo

Cagnano Amiterno (1.383) Iside Di Martino

Capestrano (895) Antonio D’Alfonso

Castel del Monte (447) Luciano Mucciante

Castel di Ieri (329) Fernando Fabrizio

Castelvecchio Subequo (1.067) Pietro Salutari

Collepietro (235) Massimo Tomassetti

Fagnano Alto (440) Francesco D’Amore

Fontecchio (410) Sabrina Ciancone

Gagliano Aterno (255) Mario Antonio Di Braccio

Goriano Sicoli (597) Rodolfo Marganelli

Molina Aterno (419) Luigi Fasciani

Navelli (550) Paolo Federico

Ocre (1.110) Fausto Fracassi

Pizzoli (3.773) Giovannino Anastasio

Poggio Picenze (1.068) Antonello Gialloreto

Rocca di Cambio (504) Gennarino Di Stefano

San Benedetto in Perillis (127) Gianfranco Sirolli

San Demetrio ne’ Vestini (1.836) Silvano Cappelli

Tione degli Abruzzi (326) Tullio Camilli

Villa Sant’Angelo (425) Domenico Nardis

Villa Santa Lucia degli Abruzzi (141) Antonio Paride Ciotti