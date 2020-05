L’AQUILA – Il Consiglio regionale è convocato venerdì 22 maggio alle ore 11,00, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, con il seguente ordine del giorno: Interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante ”Mancanza di disponibilità nei supermercati e farmacie di prodotti disinfettanti e similari, per medicazioni necessarie a pazienti affetti da gravi patologie cliniche”; Interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante “Ritardi nella gestione operativa dell’emergenza Covid19 nell’Ospedale Renzetti di Lanciano”; Interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante “Situazione diffusione Covid19 presso presidio Ospedaliero San Pio di Vasto”; Interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante “Emergenza Covid19, Procedure e tempi tamponi”; Interpellanza a firma dei consiglieri Taglieri e Marcozzi recante “Inappropriatezza applicativo di tracciatura tamponi e mancato rispetto dell’ordinanza numero 39”.

Dopo i documenti politici verranno esaminati i seguenti progetti di legge: “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”; “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie”; “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi relativi agli anni 2016 e 2017”; “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)”; “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 48 dell’8.6.2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di L’Aquila”.

In discussione anche l’approvazione del provvedimento amministrativo sul “Rendiconti dei Gruppi consiliari 2019, conclusione controllo di regolarità della Corte dei Conti”.

In coda sono previste le seguenti elezioni: dei componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie; del Garante per l’infanzia e l’adolescenza; la designazione di un componente in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale”.

La seduta sarà svolta adottando tutte le necessarie precauzioni e con l’utilizzo dei dispositivi atti a garantire il rispetto delle misure di contenimento del virus Covid19.