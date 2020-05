L’AQUILA – Il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari ha convocato la prossima riunione dell’assemblea per venerdì 15 maggio, alle ore 10, su piattaforma digitale. Sarà possibile seguire la diretta web dei lavori dal sito istituzionale del Comune dell’Aquila (www.comune.laquila.it).

In apertura verranno discusse una serie di interrogazioni, rispettivamente, del consigliere Paolo Romano (Italia Viva) su “Misure a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche” e su “Impiantistica sportiva cittadina”; della consigliera Emanuela Iorio (Il Passo Possibile) su “Messa in sicurezza dell’immobile ex clinica Sanatrix”; della consigliera Carla Cimoroni (L’Aquila Chiama) su “Associazione Annina Santomarrone. Richiesta di concessione di suolo pubblico per la realizzazione progetto “Pietre d’inciampo” in occasione del giorno della memoria” e del consigliere Lelio De Santis (Cambiare Insieme) su “Realizzazione stazione radio base in località Cese di Preturo”.

In discussione anche i seguenti ordini del giorno: consigliere Romano su “Misure per l’attivazione dell’edilizia scolastica comunale”, del consigliere Antonio Nardantonio (Il Passo Possibile) e altri su “Contenzioso con Amministrazione separata dei beni di uso civico per i terreni insistenti nelle località San Mauro, Grottone di San Mauro e Scerto di Zecca nella frazione di San Vittorino. Costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila” e dei consiglieri Luca Rocci e Roberto Santangelo (L’Aquila Futura) su “Welfare integrativo in favore dei dipendenti comunali”.