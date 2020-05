L’AQUILA – Il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Tinari ha convocato la prossima riunione dell’assemblea per venerdì 22 maggio su piattaforma digitale. Sarà possibile seguire la diretta web della seduta dal sito istituzionale del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune.laquila.it.

In apertura dei lavori verrà discussa una proposta deliberativa contenente una modifica del graficismo da pericolosità di scarpata relativo al Piano di assetto idrogeologico (Pai) nella zona di Coppito.

L’assemblea dovrà quindi esprimere un parere in ordine al provvedimento regionale di autorizzazione per alienazione e mutamento di destinazione d’uso di terreni nell’area di Tempera.

L’ordine del giorno prevede, inoltre, la ratifica della deliberazione di giunta comunale, assunta dall’esecutivo dell’Ente il 1 aprile scorso, relativa alla terza variazione al bilancio di previsione 2020-2022, per “misure urgenti di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19”.

I lavori proseguiranno con la discussione di una proposta deliberativa riguardante la concessione, in comodato d’uso gratuito, di una porzione di terreno alla società Open Fiber per l’installazione di un locale tecnico ai fini della terminazione della rete in fibre ottiche.

All’attenzione del Consiglio, infine, il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo alla sentenza esecutiva per indennità di esproprio dei terreni acquisiti per l’intervento “creazione parco di Murata Gigotti” nella zona di Coppito.