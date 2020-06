CAPESTRANO – C’è anche la valle del Tirino tra gli scatti postati dal Corriere della Sera per il progetto “Bellezze d’Italia”, promosso in collaborazione con IgersItalia, con l’intento di raccontare le bellezze paesaggistiche sparse per il paese, attraverso il repost su Instagram e Facebook.

Le foto sono selezionate direttamente da IgersItalia e dalle sue community ufficiali presenti su tutto il territorio nazionale, tra borghi, panorami e luoghi nascosti.

L’immagine della valle del Tirino è comparsa sui social nella giornata di ieri, accompagnata dalla didascalia: “Sì, siamo in Italia! I colori del mare caraibico che vedete sono nel cuore dell’Abruzzo, nella (semisconosciuta) Valle del Tirino. La conoscete? Ci siete stati? La foto fa parte La foto fa parte della serie ‘bellezzeditalia’, una collaborazione tra il “Corriere della Sera” e igersitalia per promuovere la bellezza del nostro Paese”. (m.s.)