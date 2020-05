L’AQUILA – “Il test sierologico o si fa a tappeto, altrimenti non è efficace per controllare il rischio del contagio da Covid – dice a Laquilablog, l’epidemiologo dell’Università dell’Aquila Marco Valenti -. Non si tratta di un test diagnostico così come è il tampone, ma valuta l’esposizione pregressa al virus anche relativamente recente, mentre i tamponi valutano l’eventuale attività “.

Adesso che riapriranno le regioni cosa accadrà? “Dobbiamo abituarci a convivere col virus, perché il momento “zero”, per ora, non arriverà. Piccoli o grandi focolai ci saranno e, quindi, una chiusura di aree regionali importanti non è compatibile – dice Valenti. – Servono solo comportamenti individuali e strategie della sanità pubblica. In Abruzzo continuiamo ad avere una incidenza medio bassa; sono state sì avviate strategie – dice ancora Valenti -, ma devono essere essere implementate”.

Il Ministero della Salute ha inserito l’Abruzzo in una sperimentazione sierologica che prevede 5300 test partiti da qualche giorno.