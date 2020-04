Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento “fino alla fine dell’anno” per evitare ogni rischio di contrarre il coronavirus. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola oggi.

“So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti”, ha sottolineato auspicando che un laboratorio europeo riesca ad elaborare un vaccino per il Covid-19 entro la fine del 2020.

“Consiglio di aspettare a prenotare le vacanze estive. Per luglio e agosto attualmente nessuno può fare previsioni affidabili. Senza vaccini i contatti con le persone più anziane devono rimanere limitati”, ha aggiunto.

A proposito del premier Orban, che si è fatto attribuire pieni poteri dal Parlamento ungherese ha detto: “Sono pronta ad agire, se i provvedimenti presi in Ungheria supereranno la misura”.