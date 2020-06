L’AQUILA – “Il Piano regolatore era pronto, l’assessore Di Stefano disse di condividerlo prima di approvarlo, non capisco perché a distanza di anni non lo si porti avanti. Ci sono in ballo una serie di variazioni di destinazioni d’uso, in questo momento mi sembra che si stia andando avanti in modo estemporaneo su richieste di per sé legittime rispetto alle quali non c’è però una risposta”.

Massimo Cialente, sindaco dell’Aquila per dieci anni, è un fiume in piena contro l’amministrazione di centrodestra guidata da Pierluigi Biondi di Fratelli d’Italia, soprattutto sul fronte della pianificazione, dopo che la maggioranza è andata in frantumi su due importanti delibere riguardanti l’urbanistica.

“Si governa avendo un’idea e al momento non c’è, purtroppo non solo nel centrodestra temo”, ammette l’esponente del Pd.

“In questo momento la città è profondamente squilibrata tra il versante ovest e il versante est, nel lato ovest sta nascendo un agglomerato di strutture commerciali che non finisce mai – rileva Cialente – . Gran parte del direzionale che si trova in quell’area ci fu portato in un momento in cui le condizioni erano ben diverse da quelle di oggi, perché con il recupero di gran parte degli edifici del centro storico abbiamo il problema di capire che fine faranno grandi contenitori come ad esempio la sede dell’Agenzia delle Entrate”.

“Il sindaco si calò le brache davanti all’Agenzia del Demanio che si è impossessata di gran parte della caserma Rossi per costruire altro direzionale, c’è una confusione enorme”, ricorda.

“È come se in casa nostra non sapessimo qual è la cucina, quale il salotto e quale il bagno e, peggio ancora, mettessimo il porta asciugamano in salotto e la poltrona nel bagno!”, aggiunge a proposito di quella che considera mancanza di programmazione.

“Mi aspetto di tutto, anche che arrivi una delibera in cui si propone di spostare Collemaggio al posto di San Bernardino e viceversa! Non c’è un’idea di città”, dice ancora.

“Quando un tuo assessore porta in Consiglio una delibera che la tua Giunta ha votato, tu sindaco stai là e ci metti la faccia”, fa poi osservare Cialente, con riferimento al fatto che Biondi ha disertato la seduta dell’assise che giovedì era chiamata, tra le altre cose, a esaminare i progetti di due nuovi centri commerciali, uno in località Centi Colella e uno a Pettino.

“È una questione di lealtà, non si lascia solo un proprio assessore”, aggiunge parlando di Daniele Ferella della Lega. Eppure il Carroccio è il partito più forte: “Ormai non esistono i partiti”, fa spallucce Cialente, “esistono gruppi di interesse…”.