L’AQUILA – Riprendono giovedì prossimo le iniziative dell’Università per la Terza Età dell’Aquila, interrotte nel periodo di lockdown imposto dalla pandemia da Coronavirus. Il primo appuntamento della ripartenza il 25 giugno alle ore 16, presso l’Auditorium ANCE in Viale De Gasperi, zona Torrione, prese tutte le misure di sicurezza e di distanziamento nell’occupazione della sala. L’evento, i soci, potranno seguirlo anche collegati sulla loro piattaforma, mentre per tutti sarà possibile assistere da remoto all’incontro con la diretta che sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell’Università Terza Età UTE.

Un pomeriggio che si presenta di grande interesse, sul tema della “Candidatura dell’Aquila a Capitale italiana della Cultura 2022”. Dopo il saluto del Presidente dell’Università Terza Età UTE, Giuseppe Placidi, interverranno sull’argomento tre giornalisti e scrittori aquilani: Angelo De Nicola, Mario Narducci e Goffredo Palmerini. Le loro argomentazioni intorno ad una opportunità per il futuro dell’Aquila che confermerebbe le sue chances come città d’arte, alta formazione, cultura e produzione culturale, vocata ad un turismo di qualità che poggi le sue prospettive sulle meraviglie artistiche e architettoniche, sulle bellezze naturalistiche e ambientali, sulle straordinarie singolarità della città fin dalla fondazione, infine sul privilegio di detenere il primo giubileo della Cristianità nella Perdonanza Celestiniana, ora assurta a Bene immateriale dell’Umanità.