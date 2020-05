L’AQUILA – “Per l’anno accademico corrente la didattica oramai si chiude a distanza, d’altra parte a metà giugno finiscono i corsi quindi proseguiamo queste ultime settimane in modalità telematica. Per settembre abbiamo disposizioni per una fase mista, per la quale ci stiamo organizzando per avere aule a prova Covid”.

Lo dice la professoressa Alessandra Continenza, prorettore dell’Università dell’Aquila delegato alla didattica, ordinario del dipartimento di Scienze fisiche e chimiche, sulla fase 2 dell’Ateneo.

“Stiamo preparando dei questionari sia per i docenti che per gli studenti, mi sembra di percepire un gradimento generale soprattutto da parte degli studenti. Come corpo docente ci siamo ritrovati catapultati in questa nuova modalità senza mai averla esplorata a fondo – ammette – perché sì, si utilizzavano già piattaforme digitali però mai in maniera così massiccia”.

“Sembra che ce la siamo cavata abbastanza bene, la didattica è passata immediatamente in modalità telematica e poi c’è stata un’interazione dalla quale è emerso che gli studenti sono stati soddisfatti, si sono trovati con tutto il materiale di cui necessitavano, la possibilità di avere la registrazione delle lezioni è stata molto utile per chi, magari anche in situazioni normali, aveva difficoltà a frequentare, come ad esempio gli studenti lavoratori”.

“Se la modalità telematica sperimentata nell’emergenza può presagire un cambio di rotta definitivo verso la modalità telematica anche quando si tornerà alla normalità? No, l’Ateneo sicuramente svolge in gran parte un lavoro che si fa in presenza”, dice sicura, “ha nel suo portfolio delle discipline che necessitano della presenza, come quella nei laboratori che possono essere surrogate solo fino a un certo punto”.

“La presenza in aula e la discussione sono insostituibili”, fa osservare la prorettrice, “non credo quindi che la tendenza sarà quella di diventare un Ateneo telematico”.

“Indubbiamente però l’esserci cimentati e aver dovuto immediatamente utilizzare molte altre modalità di insegnamento sicuramente rappresenta un arricchimento che ci resterà”, aggiunge.

“A parte qualche Ateneo che proverà a fare qualcosa in presenza, quasi nessuno sta compiendo scelte di questo tipo”, dice dopo aver partecipato, l’altro ieri, alla conferenza nazionale dei prorettori delegati alla didattica. “Laddove possibile qualcosa lo faremo anche noi, anche se pensare che a luglio si possano fare gli esami in presenza come se nulla fosse mi sembra improbabile”.

“Abbiamo iniziato a fare una ricognizione sui corsi di studio e sui vari dipartimenti – aggiunge la Continenza – per capire le diverse modalità di didattica che si utilizzano e attrezzare le aule in modo tale che sia in presenza, sia con la lezione che viene trasmessa in modalità telematica sia ugualmente appetibile come tipo di fruizione”.

“Per i corsi che invece, per motivi didattici o di capienza, non potranno neanche parzialmente essere erogati in modalità in presenza, si dovrà considerare la possibilità di svolgerli in modalità totalmente telematica, magari cercando di organizzare gruppi di lavori o presenze a rotazione, divise per gruppi”, conclude, “in modo da poter interagire e passare alla fase di condivisione delle conoscenze”. (m.sig.)