L’AQUILA – Lunedì 22 giugno 2020 alle 9:00, con i saluti del Rettore, avrà inizio, sulla piattaforma Ms Teams, la terza edizione del PinKamP del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (Disim) dell’Università degli Studi dell’Aquila! Il PinKamP è un progetto ideato per ragazze creative e motivate, incuriosite dalle discipline Stem Science, Technology, Engineering, Mathematics), che desiderano avvicinarsi alla matematica, all’informatica e all’ingegneria dell’informazione in modo innovativo e divertente.

Anche quest’anno, nonostante la particolare esperienza che stiamo vivendo, abbiamo ricevuto tantissime domande, la selezione è stata durissima ed ha purtroppo lasciato fuori ragazze bravissime che meriterebbero di partecipare.

Il calendario delle lezioni è serratissimo nella prima settimana, mentre nella seconda le ragazze saranno divise in gruppi e verranno seguite da tutor specializzati che le guideranno alla realizzazione di progetti che saranno oggetto di una gara finale. La gara si svolgerà, auspicabilmente in presenza, a settembre, quando una giuria di esperti sceglierà il miglior progetto per categoria. Ricordiamo che quest’anno i progetti saranno svolti su 4 domini applicativi: Realtà Virtuale sulla piattaforma Minecraft, Droni sulla piattaforma BitCraze, progettazione e realizzazione di Siti Web su piattaforma WordPress e infine il dominio BioMath che tratterà la dinamica di modelli matematici in ambito scientifico, sociale e biologico.

Il PinKamP ha lo scopo di rimuovere barriere e pregiudizi, dimostrando come le ragazze possano contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle tecnologie del futuro, grazie alla loro creatività, sensibilità e attitudine al problem solving.

Il PinKamP è co-finanziato dal Fondo Territori Lavoro e Conoscenza di Cgil Cisl Uil, e dai progetti Incipict e FitOptiVis ed è realizzato in collaborazione con Microsoft, Alumni Univaq, Papert digital Class@Univaq, Living Lab e Ieee Women in Engineering – Italy Section Affinity Group.

Non ci rimane altro che augurare alle PinKamPers 2020 buon lavoro e soprattutto buon divertimento!