L’AQUILA – Fiori di ogni colore sono comparsi due giorni fa in un’aiuola allestita all’esterno Covid Hospital G8 dell’Aquila, che in questi giorni cura i malati affetti da Coronavirus.

La novità è il frutto della generosità di Piante e Fiori De Marchi, negozio aquilano situato in via dei Medici, che si occupa appunto del commercio di prodotti da giardino, fiori e piante di vario genere.

“In questo particolare momento – spiega a L’Aquila Blog la titolare Viviana Marrone -, abbiamo voluto dare un segno di vicinanza ai medici e a tutto il personale sanitario impegnato sul fronte dell’emergenza in corso, come forma di riconoscenza per tutto quello che stanno facendo”.

In particolare, l’aiuola è stata abbellita utilizzando le primule, uno dei fiori più tipici di questo periodo che, a detta della stessa titolare, “reggono bene anche alle basse temperature aquilane”.

L’arcobaleno, quello che molti bambini in tutta Italia hanno nei giorni scorsi appeso fuori dalle finestre come simbolo di speranza, il tema principale dell’allestimento.

“Abbiamo deciso appositamente di usare i colori dell’arcobaleno – dice ancora Viviana Marrone -, con l’intento di ricollegarci ai disegni realizzati dai più piccoli e per questo regalare un po’ ottimismo all’esterno di uno dei luoghi simbolo della lotta per la vita in città”. (m.s.)