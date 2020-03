‘È giunto il tempo della pastorale 3.0, ossia di mettere la tecnologia a servizio delle comunità, puntando sulla capacità dei nuovi media di diffondersi in tutte le direzioni ed essere generativi di relazioni’. Questa affermazione ci porta al maggio 2018, quando il professor Piercesare Rivoltella, docente dell’Università Cattolica di Milano, ha provocato i vescovi italiani riuniti in assemblea, per far comprendere loro l’emergenza di una pastorale che oggi più che mai, vada oltre al confine di una comunità di persone fatta di contatto umano.

Il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, per ben due anni, sia nel 2019 come anche nel 2020, in occasione dell’incontro con i giornalisti, durante la Festa di S. Francesco di Sales, ha sottolineato l’importanza della comunicazione, ma soprattutto l’urgenza della verità comunicativa, non fatta di fake-news, ma di quelle che nel diritto di informazione, dovremmo chiamare verità oggettive. Addentrarci in un mondo per molti sconosciuto, significa prima di tutto sapere dove si vuole andare e soprattutto a chi ci si vuole realmente rivolgere. L’annuncio del Vangelo tramite i nuovi mezzi di comunicazione che passano dal web, dalla tv e dalle dirette streaming, necessitano da parte di coloro che intraprendono questo percorso, l’impegno alla testimonianza della verità che per un cristiano si concretizza prima di tutto nel Vangelo.

Di passi in questi ultimi tre anni ne sono stati fatti molti da parte di vescovi e sacerdoti, inseriti a vario titolo nel mondo delle comunicazioni sociali, ma Covid-19, ci ha posti di fronte alla necessità di iniziare ad usare la rete nel migliore modo possibile e soprattutto in tempi molto rapidi.

In questi giorni abbiamo visto la sospensione di tutte le attività pastorali da parte delle diocesi italiane, nel rispetto delle disposizioni ministeriale che vertono a rallentare il pericolo del contagio per il Coronavirus.

Anche la Chiesa dell’Aquila, si è mossa, sotto l’impulso del Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi a utilizzare i moderni mezzi della comunicazione sociale per la partecipazione alle varie attività culturali e religiose inerenti l’Arcidiocesi stessa.

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila, in considerazione della crisi sanitaria che il nostro Paese sta vivendo, ha attivato già da lunedì 9 marzo 2020 un servizio di lezione per gli studenti attraverso il web, creando le classi virtuali e l’attivazione delle lezioni via streaming per tutti gli studenti dell’ISSR, come del resto sta avvenendo anche nell’Ateneo aquilano e nella Pontificia Università Lateranense, con una opportunità che sta permettendo a più di cento studenti di questo Istituto Universitario collegato alla PUL, di poter partecipare alle lezioni universitarie stando a casa, fino al 3 aprile 2020.

Anche la celebrazione eucaristica, diventa motivo di emergenza. Pur rimanendo aperte le Chiese, con la sospensione delle celebrazioni liturgiche, si sono moltiplicate sul web e in tv, le Messe quotidiane presiedute da vescovi e sacerdoti che cercano di portare il messaggio del Vangelo nelle case dei fedeli a loro affidati. Un chiaro modo per garantire soprattutto ad anziani e malati la possibilità di sentirsi Chiesa, pur nelle restrizioni che l’emergenza sanitaria ci impone.

La Chiesa dell’Aquila, si sta muovendo su questa direzione. Ogni domenica sera, i fedeli dell’Arcidiocesi, potranno seguire in diretta streaming i Vespri e la Messa Capitolare, dalla Chiesa di S. Maria del Suffragio, a partire dalle ore 17,30, attraverso i canali web di Laquilablog.it e Abruzzoweb.it. Durante la Celebrazione Eucaristica, padre Fabio Catenacci, OFM, Cappellano del Carcere dell’Aquila, terrà la predicazione quaresimale sui temi proposti dalla liturgia domenicale.

Inoltre da questa domenica alle ore 8,30, alle 11 e alle 18, verrà trasmessa in differita su LAQTV Abruzzo (canale 73 del digitale terrestre), la Santa Messa presieduta dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Sarà questa un’occasione per accogliere un messaggio settimanale del nostro Cardinale Arcivescovo, rivolto a tutta la Comunità ecclesiale aquilana in questo tempo di sofferenza.

Il Cardinale Giuseppe Petrocchi, domenica prossima 15 marzo 2020, al termine della Messa che sarà trasmessa in differita su LAQTV Abruzzo, affiderà gli aquilani alla Madonna invocata come Salus Populi Aquilani. L’atto di affidamento alla Vergine, venerata dalla Città dell’Aquila, avverrà davanti a una copia dell’effigie della Salus, esposta ora nella Cappella della Memoria delle Vittime del sisma del 2009 nella Chiesa di S. Maria del Suffragio (Anime Sante). La tela, restaurata post sisma 2009, era stata incoronata dall’Arcivescovo emerito dell’Aquila, mons. Giuseppe Molinari, il 13 maggio 2013, durante una solenne celebrazione avvenuta alla presenza di numerosi fedeli. La devozione del cardinale Giuseppe Petrocchi alla Madonna, si è manifestata fin dall’inizio del suo ministero episcopale all’Aquila, quando durante il suo ingresso in Diocesi, dopo la preghiera alla casa dello studente a Via XX settembre e al Duomo di S. Massimo sventrato dal sisma, si recò alla Chiesa del Suffragio per venerare l’Effige della Salus Populi Aquilani. Il suo legame alla Madonna si è manifestato in più occasioni. Prima di iniziare il suo impegno nella Visita Pastorale della Diocesi, aperta il 27 ottobre del 2019 e in questo momento sospesa in rispetto delle norme di tutela sanitarie, ha indetto, annunciandolo durante la Perdonanza celestiniana del 2017, un anno mariano solennemente chiuso il 13 ottobre 2018 a cui ha voluto che seguisse un altro anno dedicato a Maria con un approfondimento sulla figura della Vergine Madre di Dio a partire dal documento pontificio di papa Paolo VI, Marialis cultus del 1974, fino alla lettera apostolica di Giovanni Paolo II, Rosarium virginis Mariae del 2002.

di don Daniele Pinton