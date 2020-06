La piattaforma www.stimecomunalicovid19.com sviluppata da Augusto Cerqua, Roberta Di Stefano, Marco Letta e Sara Miccoli, ricercatori presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Il sito web, nato a supporto dell’articolo accademico “Local mortality estimates during the COVID-19 pandemic in Italy” a cura degli stessi autori, è stato pensato in risposta alla crescente incertezza sulle reali conseguenze della pandemia in termini di mortalità, soprattutto a livello locale.

Il contributo dei ricercatori è quello di stimare la variazione dell’eccesso di mortalità nei comuni italiani durante l’epidemia di Covid-19.

Ricordiamo che l’eccesso di mortalità viene definita dall’OMS come quella attribuibile in condizioni di crisi e può essere espressa come:

Eccesso di mortalità = Numero di morti osservato – Numero di morti atteso in condizioni di normalità

Grazie all’utilizzo di tecniche statistiche data-driven (controfattuali e di machine learning), gli autori apportano un miglioramento della precisione delle stime rispetto a quelle prodotte guardando esclusivamente alla media dei decessi degli anni passati, approccio utilizzato da Istat e INPS, generando un quadro più accurato dell’aumento di mortalità locale durante il periodo della pandemia.

Il contributo è pensato per avere una triplice funzione: strumento a disposizione di ricercatori interessati a conoscere l’evoluzione della pandemia nel territorio e a misurarne gli effetti; ausilio, per un pubblico ampio, nella comprensione della diffusione del virus in Italia; supporto ai policy makers in ottica di perfezionamento degli attuali approcci di stima della mortalità, per profilare migliori politiche di contenimento degli impatti della pandemia.

Dal sito è, inoltre, possibile scaricare il dataset con le stime sull’eccesso di mortalità a livello comunale aggiornate al 30 aprile 2020.