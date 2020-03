Carissimi lettori e collaboratori, mi sento in dovere di ringraziare tutti voi in un momento così difficile per il nostro Paese. Per prima, la mia redazione per il grande lavoro che sta svolgendo in questi giorni caotici di emergenza nazionale. I risultati raggiunti in due settimane sono incredibili: i numeri parlano chiaro e punte di 18.000 utenti al giorno sono realtà importanti nel mondo dell’informazione locale. Dietro a questi dati ci sono lettori che hanno capito il nostro lavoro fatto di impegno, passione e professionalità.

Grande soddisfazione, dunque, per l’inizio di questa nuova stagione del quotidiano on-line e web-tv L’Aquila Blog e per me, come editore, che in questo progetto ho creduto da subito.

Guardiamo al futuro con positività senza abbassare la guardia.

Vi auguro buon lavoro e buona lettura.

L’Editore

L’AquilaBlog