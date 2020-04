L’AQUILA – Non si ferma la solidarietà in favore dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Come si legge sul sito dell’agenzia Ansa, la donazione questa volta è arrivata da Lino Rossi, allevatore di trote di Sefro (Macerata).

Dopo aver donato 100 mila euro in apparecchiature a favore dei presidi ospedalieri di Camerino e Macerata, la “Eredi Rossi Silvio”, società marchigiana che in Abruzzo possiede tre allevamenti e cui l’allevatore è presidente, ha infatti destinato altri 75mila euro ai nosocomi dell’Aquila, di Pescara e di Popoli.

In particolare, il denaro è servito ad acquistare due ecografi per le strutture dei capoluoghi e del materiale sanitario per quella di Popoli.