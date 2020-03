L’AQUILA – Dismessa oramai da tempo, dopo che era tornata in funzione ospitando l’Università nel post-terremoto 2009, l’ex scuola di alta formazione Guglielmo Reiss Romoli dell’Aquila potrebbe tornare utile per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

A farsi avanti è stata la nuova proprietà, la società Bardel srl, che attraverso l’immobiliarista Sergio Adriani ha spiegato come la riconversione della struttura può avvenire “in tempi relativamente brevi e a costi abbordabili”.

Nel grande plesso, che si estende su un’area di circa 170 mila metri quadrati, possono essere ricavate da 110 a 400 camere singole o doppie. E nel primo, secondo e terzo piano, spiega sempre Adriani in un post su Facebook, “ci sono box realizzati con pannelli laminati adatti per strutture sanitarie”.

La pensa diversamente l’ex rettore Ferdinando Di Orio, per il quale “la riconversione sarà difficile e diseconomica”.

“Ma quello che è più importante è il tempo”, ha fatto osservare Di Orio. “Nella malaugurata ipotesi di una espansione dell’epidemia abbiamo bisogno di strutture immediate già efficienti. Riconvertire la struttura ex Reiss Romoli ammesso che sia possibile non sarà certo breve”.

“Molto meglio strutture ‘da campo’ già pronte”, ha aggiunto l’ex rettore, peraltro medico.

A sollecitare una soluzione che contempli l'ex Reiss Romoli sono stati, invece, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e la deputata Stefania Pezzopane, del Partito democratico: "Rispetto a quanto si può e si deve fare nelle zone interne, e quindi all'Aquila, riteniamo fondamentale che i sopralluoghi fatti sul complesso Reiss Romoli abbiano un immediato seguito e che l'idea di riconvertire la struttura Reiss Romoli (o anche altri edifici a disposizione della città) in ospedale specifico per il Covid19 o anche come area di quarantena, diventi velocemente una realtà".