L’AQUILA – Niente gavettoni o libri lanciati in aria fuori dagli istituti. È terminata così la scuola del Coronavirus, con la pandemia che ha svuotato le classi 90 giorni prima del previsto e trasformato le abitazioni dei docenti in grandi aule virtuali anche nel capoluogo e nei centri abitati limitrofi. Tre mesi intensi quelli trascorsi dopo il dpcm che il 4 marzo ha decretato la sospensione delle lezioni su tutto il territorio nazionale, con la didattica online che ha cambiato totalmente, e senza alcuna possibiltà di rodaggio e sperimentazione, le abitudini degli alunni, dei professori ma anche dei presidi. Tra questi ultimi, Alessandra De Cecchis, dirigente dell’Istituto comprensivo “Navelli” che traccia per L’Aquila Blog il bilancio della fine di un anno “in fin dei conti positivo, seppur complesso e denso di novità”.

“A oggi mi sento di dire che la sfida imposta dall’emergenza è stata superata con successo – dichiara -. Si è trattato di una situazione completamente inaspettata, per la quale eravamo tutti impreparati ma che, dopo un primo momento di perplessità e una breve fase di adattamento, siamo riusciti a gestire al meglio. Quella della didattica a distanza è stata un’occasione di crescita professionale per molti docenti, che si sono trovati per forza di cose a dover acquisire nuove competenze in ambito digitale e anche per molti ragazzi, che nella maggior parte dei casi hanno risposto positivamente alle sfide imposte dalla pandemia anche e soprattutto grazie alla collaborazione delle famiglie. Ovviamente, con tutti i limiti del caso. Ecco perché guardiamo ora a settembre con positività, con la consapevolezza di esser in grado di poter utilizzare al meglio gli strumenti offerti dall’online, ma soprattutto con la speranza di poter tornare a fare di nuovo scuola in presenza”.

Un anno scolastico atipico, quindi, su cui si è abbattuto lo spettro del Covid, con tutti i risvolti emozionali del caso, ma che ha al contempo mutato profondamente il modo di fare scuola, con i docenti e gli alunni catapultati in un universo sconosciuto, o quasi, e con il remote learning che è diventato quotidianeita. Ma se la didattica a distanza ha dato a tutti la possibilità di avere un’interazione continua con i docenti e i compagni, secondo la stessa professoressa De Cecchis “nulla è in grado di sostituire la presenza fisica e la condivisone dettata dal momento in cui la lezione è in corso”.

“Per quanto riguarda il mio istituto, abbiamo fatto per questi in modo di accorciare il più possibile le distanze – aggiunge -. Predisponendo tutte le piattaforme online il prima possibile, cercando di partire con le videolezioni solo qualche settimana dopo la chiusura e cercando di fornire i dispostivi elettronici e il supporto necessario anche quelle famiglie che altrimenti avrebbero fatto fatica a collegarsi. Necessario per tutto il processo è stato innanzitutto il supporto degli insegnanti e dei collaboratori messi a disposizione dalla Comunità montana locale. È grazie alla loro disponibilità a mettersi in gioco con gli strumenti attivati, che tutti gli alunni sono stati raggiunti e sostenuti, fino all’ultimo giorno di scuola”.

Mentre alcune sigle sindacali hanno organizzato per oggi uno sciopero per chiedere risorse e decisioni urgenti affinché la scuola possa ripartire in sicurezza a settembre, i docenti dell’Istituto comprensivo Navelli hanno voluto organizzare per i propri ragazzi quello che, almeno si spera, sarà l’ultimo incontro in modalità telematica, videochiamando tutti per lanciare “un messaggio di speranza che racchiude tutte le difficoltà di questi mesi ma anche la forza e la voglia di superare gli ostacoli e tornare a studiare gli uni a contatto con gli altri”.

E con lo stesso intento, anche il primo cittadino del capoluogo, Pierluigi Biondi, ha voluto inviare un saluto a tutti i ragazzi aquilani che oggi hanno festeggiato la fine del particolare anno scolastico giunto al termine.

“Ai bambini, a quelli appena affacciati alla scuola, sia essa un nido che l’infanzia. A quelli che si stanno cimentando con le prime letture e la scrittura. A quelli che stanno accrescendo la loro formazione. Ai ragazzi degli istituti superiori che affrontano la prova della maturità (non solo quella degli esami di quinto). Ai loro insegnanti, ai loro genitori, alle famiglie. Ai dirigenti scolastici e a tutto il personale. A chi in questi ultimi mesi ha dovuto improvvisamente lasciare la propria quotidianità e ribaltare quella magnifica vita fatta non solo di studio, ma anche di confronto, gioco, amicizia, pianto e feste e sogni. Abbiate la forza, ognuno per la sua dimensione esistenziale. Vi hanno sottratto il batticuore dell’ultimo giorno di scuola, dell’ultimo giorno di autobus, dell’ultima campanella, dell’ultima pizza, delle ore “oggi-fate-quello-che-volete”, dei recuperi, delle cerimonie per i piccoli diplomi alle donne e agli uomini di domani. Siamo figli del terremoto e conosciamo sacrificio e rinuncia, per induzione o per averli direttamente attraversati. Quindi, sappiamo che oggi è così. E che così non sarà per sempre. Sappiamo che oltre ogni strada sbarrata ci sono nuovi percorsi da disegnare e che da oggi siamo più grandi. Che quello a cui rinunciamo è, in realtà, una pietra miliare di formazione su cui costruire il migliore futuro sul più difficile e incontrollabile dei passati. Auguro a ciascuno di voi di brillare, come un diamante pazzo”, ha scritto.