⁣L’America torna a bruciare di rabbia e indignazione per un video che mostra un cittadino afroamericano, George Floyd mentre viene ucciso dalla polizia di Minneapolis.

Il mondo della cultura si mobilita e negli Stati Uniti come in Italia cominciano a venir fuori murales che chiedono giustizia per Floyd.

Il 27 maggio, è stata lanciata da Kellen Sims una petizione su Change.org per chiedere giustizia per George Floyd, e nel giro di 5 giorni ha raccolto più di 11 milioni di firme.