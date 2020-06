Un nuovo modo per creare contenuti e conversazioni prendendo spunto da pensieri passeggeri e momentanei: Twitter ha lanciato in Italia il test di Fleet, che sarà disponibile per tutti gli utenti della piattaforma. Cosa è Fleet? Un nuovo format per comunicare su Twitter che permette alle persone di condividere i propri pensieri con più disinvoltura e con più controllo, i Fleet infatti scompaiono nel giro di 24 ore e non c’è la possibilità di retwittarli, mettere Mi Piace o di rispondere pubblicamente.

Twitter è ciò che sta accadendo nel mondo e quello di cui le persone parlano in questo momento esatto. Ma per alcuni, iniziare una conversazione potrebbe essere più difficile perché i Tweet sono pubblici, permanenti e mostrano il numero di Retweet e Mi Piace.

“Gli italiani sono propensi a interagire e seguire su Twitter i propri connazionali, creando sulla piattaforma una grande comunità e dando frutto a volte a conversazioni estremamente interessanti e coinvolgenti – afferma Mo Aladham, Product Manager di Twitter – Siamo perciò curiosi di scoprire come useranno i Fleet, perché nelle nostre ricerche preliminari abbiamo rilevato che le persone si sentono più invogliate a condividere i propri pensieri con questa funzione, proprio perché consente di farlo in maniera temporanea”.

Fin dall’inizio dei primi test di Fleet, Twitter ha riscontrato che man mano le persone si sono sentite più a loro agio nel condividere i propri pensieri e le persone che magari prima twittavano in maniera sporadica, adesso stanno invece avviando più conversazioni sia tramite i Tweet che i Fleet.

Quando una persona pubblica un Fleet, di solito condivide una serie di pensieri in modo rapido e nel corso dei primi test solo una piccola percentuale dei Fleet è stata segnalata.

Come pubblicare un Fleet?

Per creare un Fleet, basta semplicemente toccare la propria immagine profilo in cima al feed.

Come i Tweet, i Fleet sono contenuti testuali a cui si possono aggiungere anche foto, video o GIF.

Per rispondere a un Fleet, è necessario toccarlo per poi inviare un Direct Message o inviare una reazione con un'emoji per poi proseguire la conversazione in privato.

Le persone possono visualizzare i Fleet pubblicati dai profili che seguono in cima al loro feed o visitando direttamente il loro profilo.

La nuova funzione Fleet sarà disponibile per tutti in Italia nelle versioni aggiornate delle applicazioni per iOS e Android che verranno rilasciate nei prossimi giorni.

La peculiarità è che le Fleets scorrono in modo verticale e non consentono retweet, like, share o risposte pubbliche, ma solo commenti attraverso i messaggi privati. E già impazza l’hashtag #FleetsFeedback.



