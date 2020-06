AVEZZANO – I primi braccianti agricoli provenienti dal Marocco per supportare la manodopera nel Fucino, sono risultati negativi al tampone rinofaringeo.

Si tratta di 240 unità sommate ad altre 200 – racconta a Laquilablog il responsabile del Servizio di Igiene e Prevenzione della Asl dell’Aquila Domenico Pompei – che sono state controllate a tappeto nei comuni di residenza.

Per i prossimi giorni, dice, ne controlleremo altri 200. Man mano che arriveranno i risultati , i braccianti saranno impiegati nell’area agricola più produttiva d’Italia con i suoi 13mila ettari di terra fertile dove neppure in emergenza coronavirus non si è mai interrotta l’attività per la coltivazione di patate e carote, i prodotti di punta che sono Igp, e poi di finocchi e insalate.