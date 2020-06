L’AQUILA – Costerà 33.900 euro il video per la valorizzazione dell’immagine dell’Aquila e del Gran Sasso, che l’amministrazione comunale ha affidato alla società romana Media One srl.

“Concessionaria di pubblicità specializzata in grandi format, che vanta un’esperienza di oltre 15 anni nel mercato pubblicitario dell’outdoor culminata nella collaborazione con alcuni dei grandi marchi italiani”, la Media One, si legge nella delibera di giunta comunale del 12 giugno che gli affida l’incarico, “ha formulato una proposta di campagna di comunicazione per la Città dell’Aquila (…) prevedente la realizzazione di uno spot promozionale della durata di 60”, realizzato con l’uso di droni acrobatici, che promuova le bellezze ed i punti di forza del territorio comunale, quali a titolo esemplificativo le Basiliche di Santa Maria di Collemaggio e di San Bernardino, la fontana monumentale delle Novantanove Cannelle, i cortili ed i palazzi del centro storico della Città, l’area del Gran Sasso aquilano e le attrattive legate agli sport di montagna ed infine i siti archeologici, veicolando in tal modo il messaggio di una Città ricca di emergenze culturali e naturalistiche, da visitare in condizioni di massima sicurezza”.

“Oltre alla realizzazione dello spot”, è scritto sempre nella delibera, “la proposta prevede altresì la diffusione del filmato promozionale a livello nazionale e nella fattispecie nelle regioni ‘di prossimità’, attraverso gli spazi e gli impianti pubblicitari gestiti dalla medesima società in luoghi ad alta visibilità ed affluenza, quali l’Aeroporto di Fiumicino, l’interno delle principali stazioni ferroviarie di Roma e di Firenze, i circuiti tv presenti nelle aree di servizio lungo le autostrade italiane o le stazioni autostradali di Firenze e di Bologna, garantendo circa 132 passaggi video giornalieri per n. 28 giorni”.

La delibera precisa come la Media One, che inizialmente prevedeva un costo di 38.900 euro, ha presentato una seconda proposta che, “con un azzeramento dei costi relativi all’ideazione creativa, originariamente pari ad euro 5.000,00”, prevede un costo di realizzazione di 33 mila e 900 euro.

Cifra a cui si arriva sommando 15mila euro di costi di produzione e 18.900 per la “diffusione del video negli spazi e negli impianti pubblicitari”.

Lo spot, secondo l’amministrazione, “potrà certamente avere una ricaduta qualificata e qualificante per il territorio, in termini di presenze turistiche”.

“Il video sarà diffuso, in particolare, nelle regioni vicine e soprattutto nei circuiti dell’aeroporto di Fiumicino, delle stazioni ferroviarie di grande affluenza quali Roma e Firenze e delle aree di servizio autostradali vicine a grandi snodi, come Bologna”, hanno detto nei giorni scorsi il sindaco Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, e l’assessore al turismo Fabrizia Aquilio, della Lega.

I due hanno ribadito “l’essenziale connubio tra città e territorio, Gran Sasso in particolare, in tema di promozione di immagine e di turismo. Il circuito turistico deve essere unico, un itinerario tra la L’Aquila, con la sua grande storia, e gli svariati percorsi montani. In questo modo saremo in grande di fornire ai potenziali visitatori un’immagine completa e soprattutto gradevole del nostro territorio. Un ringraziamento alla Fondazione Carispaq, che ha condiviso la proposta, assicurando il suo sostegno”.

Quest’ultima ha contribuito con 10mila euro. (m.sig.)