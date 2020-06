POGGIO PICENZE – Prenotazioni principalmente dal centro e nord Italia e soggiorni più lunghi rispetto al passato.

È quanto stanno registrando le strutture ricettive dell’Aquilano, con l’arrivo della bella stagione. La testimonianza arriva a L’Aquila Blog, da Mattia Faraone, titolare del Country House Al Faraone, situato a Poggio Picenze (L’Aquila), che spiega come, per fronteggiare gli afflussi turistici, sia stato necessario organizzarsi in modo diverso rispetto alle estati precedenti al covid.

“Abbiamo fatto in modo da dotarci di specifiche apparecchiature per la sanificazione dei locali, sia al momento dell’arrivo che della partenza degli ospiti che decidono di prenotare da noi – dice – e per tutto il 2020 permetteremo ai clienti di scegliere o meno di usufruire del servizio colazione, visto che in base alle direttive nazionali, a tutti i gestori è vietato allestire buffet”.

Per quanto riguarda invece la questione legata alla permanenenza dei turisti in Abruzzo, il giovane precisa che “una cosa del genere non accadeva addirittura dal 2008”.

“Speriamo – afferma – che questo sia di buon auspicio per la ripartenza del territorio”.