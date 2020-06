SANTO STEFANO DI SESSANIO – “La stagione ha preso il via, di movimento ce n’è tanto e, per la prima volta, ci sono ci sono molti turisti che vengono dal nord, che in una situazione normale avrebbero prenotato le vacanze sulle Alpi e che invece quest’anno hanno deciso di trascorrerle in Abruzzo”.

A parlare è Roberta Ianni, guida turistica che gestisce il centro visite del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga a Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell’Aquila.

“Con covid abbiamo avuto molte disdette per cui speriamo di recuperare e creare movimento soprattutto in agosto e nei mesi autunnali – aggiunge -. Per adesso ci stiamo ancora occupando di gruppi dal numero limitato ma, con l’alta stagione e con l’aumento dei flussi turistici, ci regoleremo di volta in volta, cercando di attuare tutte le misure necessarie per proteggere noi operatori e i visitatori dal pericolo di contagio”.