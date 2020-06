L’AQUILA – Il motivo per cui l’amministrazione comunale ha affidato ad una società romana la realizzazione dello spot per la valorizzazione dell’immagine dell’Aquila e del Gran Sasso, è perché la Media One srl , è concessionaria nella stazione Termini e in quella Tiburtina, di maxi schermi. In sostanza, per la Aquilio, nessun “torto” da 35 mila euro sarebbe stato fatto agli operatori nostrani. “Il video, dice, verrà passato 60 volte al giorno, per un mese e mezzo su Roma, Fiumicino e Firenze, un bacino molto importante per noi”. “Nello spot , che siamo riusciti ad accorciare per renderlo maggiormente efficace, ai cavalli di battaglia di Collemaggio, il Gran Sasso e le 99 Cannelle, sono stati accostati le bike, il trekking e il buon cibo”.