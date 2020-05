L’AQUILA – La necessità è madre dell’invenzione, scriveva Platone, e anche per questo tre aquilani, in tempo di Covid, si sono “inventati” e hanno brevettato una visiera ergonomica in polipropilene per proteggerci dal Covid. Si chiama “Skerm”, è un dispositivo generico, leggerissimo, che si fissa attraverso le asticelle degli occhiali, creando una barriera su tutto il viso in modo che le particelle di saliva, non vengano a contatto con le mucose degli occhi e della bocca. Costo? 5 euro.

“Questa cosa è nata per caso, – raccontano Michele Biallo, Michele Morelli e Fabio Ferella -. Abbiamo già contatti con i distributori, ma il reperimento della materia prima diventa ogni giorno più difficile e con costi che lievitano sempre di più.