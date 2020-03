L’AQUILA – L’azienda unica di trasporto abruzzese Tua Spa ha immesso in esercizio tutti e 12 i bus che compongono la nuova flotta di mezzi sulla tratta L’Aquila-Roma.

I nuovi bus Iveco Magelys, che presentano anche la livrea brandizzata col logo Tua, sono macchine Gran Turismo dotate di vari comfort. Gli autobus, alimentati da motori Euro 6 e lunghi 12 metri e 80 centimetri presentano 55 posti per la clientela oltre a due posti di servizio, i sedili sono regolabili con rivestimento in ecopelle, climatizzazione Spheros Dh e hanno di serie le dotazioni di sicurezza attiva quali Abs, Ebs, Esp e sistema di controllo corsia. I bus presentano di serie il sistema Dynameco per lo spegnimento automatico degli incendi.

Le caratteristiche dei nuovi autobus della Tua impiegati sulla L’Aquila-Roma si inquadrano sempre maggiormente nell’ottica della customer satisfaction; i bus, infatti, sono dotati di wc per i passeggeri, di prese Usb e di prese elettriche da 220V, di dispositivo wi-fi e anche di macchinetta per il caffè. Insomma, una serie di servizi che rendono sempre più comodi e confortevoli gli spostamenti tra il capoluogo abruzzese e la capitale.