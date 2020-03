L’AQUILA – “Mentre l’intera umanità si occupa di questa terribile pandemia ed anche l’intero Stato italiano contrasta una situazione di crisi sanitaria ed economica mai vissuta in precedenza, la direzione generale di Tua Spa non trova meglio da fare che dedicarsi alla emanazione di bandi di selezioni interne per consolidare carriere apicali a futuri beneficiari”.

Lo denunciano le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Faisa Cisal in una nota a firma di Franco Rolandi, Amelio Angelucci, Giuseppe Murinni e Luciano Lizzi.