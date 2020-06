PESCARA – La Società unica abruzzese di traporto (TUA) rimanda al mittente le critiche sui social e le accuse consigliere regionale del Pd Silvio Paolucci per una foto che ha fatto il giro del web: una donna ferma davanti a un autobus della Tua, di fatto, bloccandolo per circa mezz’ora.

in una nota la Tua precisa: “Sta circolando una foto che ritrae un utente che ostacola il transito di bus suburbano della Tua. Foto che qualche consigliere regionale e sindacalista non ha esitato a strumentalizzare”.

“Il fatto si riferisce alla giornata di ieri, venerdì 5 giugno, e riguarda la corsa delle 16.30 da Citta Sant’Angelo diretta a Pescara – continua la nota – Lo scatto è stato effettuato verso le 16.45 in prossimità di una fermata dedicata ai servizi urbani in corso Umberto I a Montesilvano, all’angolo tra via Raffaello e via Gino Bartali. Dallo scatto si legge chiaramente il display del mezzo con la scritta ‘completo'”.

“La donna dell’immagine – viene sottolineato – pretendeva di utilizzare un servizio che non doveva effettuare una fermata in quel punto e, tra l’altro, aveva raggiunto il numero massimo di carico. Si ricorda che Tua ha istituito un meccanismo di corse bis all’occorrenza”.

“In ogni caso, seguendo l’evoluzione generale dei trasporti, da lunedì 8 giugno, Tua ha predisposto ulteriori servizi che prevedono il riassorbimento delle corse sussidiarie e l’implementazione della produzione sulle tratte Chieti-Pescara, Francavilla-Chieti, Ortona-Pescara, Villamagna-Chieti, Chieti-Tollo-Ortona-Lanciano, Pretoro-Casalincontrada-Chieti, Pianella-Pescara, Pescara-Moscufo, Città Sant’Angelo-Villa Serena-Pescara, Penne-Pescara e l’incremento dei servizi sull’urbano di Pescara. Tutti i servizi e gli orari che saranno in vigore da lunedì sono consultabili sul sito www.tuabruzzo.it”.

“Congiuntamente alla Regione Abruzzo, concessionaria del servizio di trasporto pubblico, e con il coinvolgimento capillare di tutte le amministrazioni locali interessate, è stato istituito un monitoraggio congiunto della durata di due settimane al fine di attenzionare i flussi degli utenti e di intervenire in modo tempestivo all’occorrenza”, conclude la nota.