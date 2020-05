L’AQUILA – Si riunisce domani 28 maggio la Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo.

Il presidente Pietro Smargiassi ha convocato la seduta alle ore 10. All’ordine del giorno il reintegro dell’assessore Guido Quintino Liris nell’organico Asl1, inserito in agenda dallo stesso presidente Smargiassi, in cui si prevede l’audizione del direttore della Asl 01 Roberto Testa.

Segue il punto sulla mancata assegnazione delle risorse del Fondo regionale per le borse di studio in favore dell’Adsu L’Aquila, portato all’attenzione della Commissione vigilanza dal consigliere regionale Giorgio Fedele. Saranno auditi per l’occasione l’assessore Piero Fioretti, il presidente Adsu L’Aquila Eliana Morgante, la rappresentante al Consiglio di amministrazione dell’Azienda Dsu Matteo Paoletti, il presidente di Azione Universitaria Luca Grimaldi e il rappresentante dell’Ateneo aquilano in seno al Cda dell’Adsu Maurizio Passacantando.