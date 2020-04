Sarà in edicola da mercoledì 8 aprile, nel numero 3359 di Topolino, la storia Paperone e la pietra dell’oltreblù, sceneggiata da Bruno Enna e disegnata da Alessandro Perina, e divisa in quattro episodi. Il protagonista è Paperello Sanzio, un paperotto prodigio, figlio d’arte, pronto a ricevere l’eredità di famiglia e a superarla grazie alla sua bravura. È l’omaggio del giornalino al “divin pittore” nei giorni in cui ricorre il cinquecentenario della sua scomparsa. L’avventura, che Artitribune anticipa in questo video, si sviluppa, con tanti flashback – tra Urbino, Città di Castello, Firenze e Roma, ovvero alcune delle città che hanno ospitato Paperello. Il tutto, per inseguire le tracce “blu” lasciate dal raffinato pittore rinascimentale nel corso della sua straordinaria carriera.