L’AQUILA – “In qualità di presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, ho convocato una seduta straordinaria di Consiglio sui fondi per la sanità abruzzese, per il giorno 27 aprile prossimo, alla quale sono invitati il presidente della Regione Abruzzo, gli assessori e i consiglieri regionali eletti in provincia dell’Aquila nonché i deputati che rappresentano il nostro territorio nelle aule di Governo, così come stabilito nell’ultima Conferenza dei capigruppo convocata alla presenza del professor Franco Marinangeli, primario del reparto di Rianimazione e Anestesia dell’ospedale San Salvatore e referente della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (Siaarti) Dolore e Cure Palliative”.

Così in una nota Roberto Tinari.

“Ho inteso riunire la massima Assise civica per chiedere al Governo e al commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, i fondi necessari per il potenziamento del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, l’istituzione della Centrale operativa regionale del 118 presso il nosocomio aquilano e l’ultimazione dei lavori dell’edificio Delta 7 del complesso ospedaliero aquilano”.

“Nei giorni 29 e 30 aprile, sono convocati altri due Consigli comunali. Per motivi di sicurezza e secondo le norme vigenti, le sedute di Consiglio comunale sono convocate in video conferenza attraverso la piattaforma digitale Microsoft Teams”.