FONTE NUOVA – Una scossa di terremoto ha svegliato Roma e i centri della provincia alle 5,03 del mattino.

L’Invg ha stimato la magnitudo del sisma a 3.3 e localizzato l’epicentro a una profondità di 10 chilometri in un punto che si trova a 5 chilometri da Fonte Nuova, in direzione sudest, e 11 chilometri a nordest della Capitale.

Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco non risultano danni a persone o cose, alle sale operative non sono arrivate richieste di soccorso nè segnalazioni di danni, solo numerose chiamate per chiedere informazioni.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione in tutta Roma e in particolare nella zona nord est, più vicina all’epicentro, oltre che nei centri della provincia come Tivoli e Guidonia.

Molta gente è scesa in strada nonostante la pioggia, dall’Appia a Boccea.