L’AQUILA – “Una notizia importante per le aziende del cratere 2009. Nel Decreto Rilancio, all’esame della Commissione Bilancio della Camera, è stato presentato dal relatori del provvedimento un emendamento da me sollecitato, su richiesta delle categorie imprenditoriali e delle forze sociali e condiviso dal Ministro Vincenzo Amendola, per dare un ulteriore tempo, fino al 31 luglio, per predisporre la documentazione necessaria ad ottenere l’abbattimento al 40% delle tasse sospese nel post terremoto 2009″.

Così Stefania Pezzopane comunica l’avvenuta presentazione da parte dei relatori in Commissione Bilancio dell’emendamento per prorogare la presentazione delle certificazioni sui danni subiti dalle aziende del cratere 2009 nel post terremoto.

“La richiesta delle categorie è giunta quando ormai era scaduto il tempo per presentare emendamenti e quindi l’unico modo era ricorrere alla disponibilità dei relatori. Disponibilità che ho subito ottenuto e quindi ora l’emendamento verrà approvato direttamente in commissione – dice Pezzopane -. Abbiamo ottenuto un risultato storico con l’abbattimento al 40 per cento delle tasse sospese, un risultato di cui sono davvero orgogliosa, per il quale ci siamo battuti per 10 anni e che abbiamo ottenuto grazie ad una serrata trattativa guidata dal Ministro Amendola, con la Commissione Europea e con l’apporto delle forze sociali e categorie”.

“Ma subito dopo aver ottenuto il risultato, la diffusione della pandemia ha messo in difficoltà le aziende ed i professionisti nel predisporre le pratiche di documentazione. Segnalato il problema, lo abbiamo prontamente risolto con la presentazione di questo apposito emendamento. Prosegue il lavoro per dare certezze e futuro al nostro territorio. Ringrazio gli operatori economici per lo sforzo grande che stanno facendo in questo difficile momento”, conclude.