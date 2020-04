L’AQUILA – “Le decisioni assunte oggi da Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento CasaItalia e coordinatore della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio Sisma 2009, vanno nella direzione giusta. Grazie alle linee guida i comuni potranno rendere più veloci e incisivi gli atti amministrativi rivolti alla ricostruzione degli edifici scolastici a L’Aquila e in tutti i comuni del cratere”.

Così Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Le schede connesse ai fabbisogni di risorse renderanno inoltre ancora più efficace il nuovo Piano annuale di spesa su cui si sta lavorando proprio in questi giorni. L’importante iniziativa di Curcio, dunque, che si aggiunge e opera in stretta connessione con le deliberazioni assunte da governo e Parlamento che hanno avuto il loro apice con l’approvazione del decreto Sisma, stanno dispiegando tutto il loro positivo potenziale”.

“Rispondere alle attese dei cittadini, delle imprese, dei territori, dei comuni, è fondamentale in questo momento doppiamente difficile per l’Abruzzo. Sono certa, e con me tutto il Partito democratico, che questo impegno non verrà mai meno”, conclude Pezzopane.