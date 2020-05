L’AQUILA – “La situazione, ad oggi, rimane ancora poco decorosa con i pendolari costretti a sostare nella piccola e obsoleta pensilina davanti all’Hotel Amiternum. Per la fine di luglio, però, dovrebbero essere pronti gli stalli per gli autobus con pensiline attrezzate e confort per i viaggiatori – racconta a Laquilablog, l’assessore alla mobilità del Comune dell’Aquila. Carla Mannetti. Gli autobus, in questo modo, non intralceranno la sede stradale e le persone non rischieranno di essere investite”.

Il progetto, è andato in porto grazie al gruppo Barattelli, che ha concesso in comodato d’uso una parte dell’area davanti al Motel e che realizzerà 70 posti auto per i pendolari.