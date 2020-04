OFENA – Due giorni fa, ignoti hanno tentato di assaltare la cava di Ofena (L’Aquila) ma il colpo è andato a vuoto.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono originari della provincia di Chieti e sono penetrati nella cava muniti di fiamma ossidrica e mini escavatore, per rubare mezzi meccanici e poterli caricare.

Stanno adesso indagando i carabinieri di Capestrano che, racconta dal sindaco di Ofena, Antonio Silveri “hanno già fatto i controlli del caso e inviato tutta la documentazione necessaria alla Procura”.

“Il problema – ha detto – saranno ora le tempistiche, visto che anche il Tribunale di Chieti ha subito forti rallentamenti a causa dell’emergenza sanitaria in corso”.

Un fatto denunciato tra le altre cose già nella mattinata di ieri dal comitato Cospa Abruzzo con un post pubblicato sul profilo Facebook.

“Incredibile – recita il post – ieri stavano rubando dentro la cava ad Ofena con fiamma ossidrica al seguito per tagliare il ferro e scavatorino per caricare, i carabinieri non li arrestano! Mistero”.