L’AQUILA – Dal 15 giugno, alla possibilità della ripartenza dei teatri, non è arrivata però la vera ripresa delle attività di questo settore , ancora al palo dopo i mesi di stop. Cartelloni interrotti e spettacoli oramai persi. “Agli incontri che ci sono stati con la regione e a proposte che abbiamo elaborato, non sono state attivate soluzioni” ,racconta a Laquilablog Eugenio Incarnati direttore di Teatrabile. Peraltro la Regione Abruzzo ha ridotto i 2,5 milioni di euro destinati alla cultura ad un solo milione, dando la priorità agli enti riconosciuti dal Fus ( fondo unico per lo spettacolo) vale a dire quelle istituzioni che vengono già finanziate con contributi ministeriali. “Le incertezze riguardano non solo la mancanza di stanziamenti”,dice Incarnati,”ma il perdurare del silenzio del Comune dell’Aquila”.