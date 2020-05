L’AQUILA – Abbattimento, riduzione e rateizzazione dei tributi locali e semplificazione per le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico. Sono le misure varate dal Comune dell’Aquila per sostenere il commercio, forse il settore più colpito dall’emergenza coronavirus.

“Abbiamo previsto interventi di varia natura che non comprendono solo abbattimento di tributi e tariffe ma anche norme di semplificazione, due aspetti che ci chiedevano le attività produttive”, ha detto il sindaco Pierluigi Biondi nella prima conferenza stampa reale dopo il lockdown, svolta in piazza Duomo con gran parte dei consiglieri di maggioranza e con il vice sindaco e assessore al Commercio Raffaele Daniele.

Il provvedimento prevede la riduzione della tariffa sui rifiuti (Tari) e la proroga della scadenza dei pagamenti con la possibilità di rateizzare, la sospensione fino al 31 ottobre del canone di occupazione di suolo pubblico (Cosap).

Daniele la definisce una “manovra corale di cui sono solo il terminale, condivisa da tutta la maggioranza e ciascuno di noi ha svolto funzione di ascolto delle categorie più colpite”.

“Una manovra da 648 mila euro che la colloca tra le più imponenti d’Italia soprattutto rispetto alla popolazione”, ha aggiunto.

Solo l’abbattimento totale della Tari pesa sue casse comunali per circa 400 mila euro e riguarda i due mesi di chiusura. È prevista la rateizzazione del rimanente importo, fino a 12 rate che, essendo bimestrali, potranno essere versate nell’arco di due anni.

Sul fronte del Cosap è anche previsto il raddoppio degli spazi senza aggravi di costi. Per le occupazioni dovute al sisma (i ponteggi) vengono raddoppiate le rate, 8 rate trimestrali.

Il Comune mette anche a disposizione i propri cartelloni pubblicitari 6×3 e abbatte la tassa pubblicitaria che pesa sulle casse dell’ente per 80mila euro. (m.sig.)