L’AQUILA – Il prefetto “boccia” l’ordinanza con cui il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha imposto alle imprese edili che ieri sarebbero potute tornare in attività di effettuare test tra le maestranze per verificare la negatività al Covid-19.

“L’ordinanza sindacale prescrive misure maggiormente restrittive rispetto alle statuizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri adottato il 24 aprile”, scrive nel parere il prefetto Cinzia Torraco, che fa osservare come “alla luce del vigente quadro normativo, non è ammessa la possibilità da parte dei sindaci di emanare ordinanze confliggenti con le disposizioni emesse in sede centrale”.

La Torraco evidenzia come “neppure a livello regionale si ravvede l’obbligo dello screening sanitario” e conclude esortando, piuttosto, alla “sottoscrizione di un’intesa tra istituzioni, enti, ordini professionali e associazioni del settore che preveda l’esercizio facoltativo della sottoposizione a tampone sanitario”.

Nel frattempo, non senza malumori soprattutto in relazione alla tempistica, i costruttori si sono mobilitati per assicurare il tampone a tutti gli operai, allestendo in tempi record a Collemaggio, in un’area messa a disposizione dalla Asl, un centro prelievi. (m.sig.)

