SULMONA – “Chiedo al sindaco di firmare un’ordinanza di chiusura totale del territorio comunale”.

A scriverlo in una nota, il consigliere Comunale Lega Salvini Premier Sulmona Roberta Salvati.

“Non è più tempo di mezze misure, la situazione è sempre più grave e critica in Italia e ,in Abruzzo,i numeri crescono a livello esponenziale – si legge nella nota -.Sebbene Sulmona sia, al momento, un’oasi felice per l’assenza di contagi da Covid19, dobbiamo adottare tutte le misure preventive atte a evitare la profusione della pandemia.

“Chiedo al sindaco un intervento decisivo e immediato circa i tributi locali – si legge ancora nella nota -, la Lega propone lo slittamento fino a novanta giorni e ipotizza la rateizzazione lì dove non prevista affinché si possa andare incontro ai cittadini e attività produttive”.